В Екатеринбурге начался финал второго чемпионата профессионалов, организованного ОАО «РЖД».

22 июля в Екатеринбурге начался финал II чемпионата профессионалов ОАО «РЖД». Цель конкурса мастерства - совершенствование умений работников железной дороги, налаживание эффективной координации при решении сложных производственных вопросов, включая чрезвычайные обстоятельства. Лучшие методы, выявленные в результате соревнования, распространяются по всей сети железнодорожных путей страны.

Уральская столица второй раз становится местом проведения финала. Он будет организован в международном формате: более 3 тыс. участников из России и стран СНГ прибыли на Свердловскую железнодорожную линию, чтобы принять участие в 60 конкурсных дисциплинах.

Компания подготовила для участников захватывающие динамичные задачи, чтобы выявить лучшие команды и наиболее квалифицированных представителей более чем 140 основных железнодорожных специальностей.

Свердловская железная дорога, в качестве организатора, подготовила шесть специализированных площадок для проведения соревнований. В историческом депо на станции Екатеринбург-Пассажирский мастера управления подвижным составом – локомотивами, скоростными поездами, электричками, а также специалисты по обслуживанию пути продемонстрируют свои достижения. Железнодорожная станция Шарташ будет местом проведения массовых конкурсов – командной работы по организации перевозочного процесса и ликвидации чрезвычайных ситуаций, соревнований среди операторов фронтальных погрузчиков и тяжелой техники. Производственный кластер на улице Пилотная соберет лучших специалистов в организации связи и передачи информации в полевых условиях. В учебном центре на улице Испанских рабочих произойдет обмен лучшими практиками гуру системы профессионального обучения. В кампусе Уральского федерального университета участники будут выполнять задания за компьютерами и выявят лучших в таких компетенциях, как управление персоналом, информационная безопасность, сетевое и системное администрирование и др. На площадке Свердловской детской железной дороги и технопарка «Кванториум» воспитанники детских дорог будут соревноваться в основных железнодорожных номинациях.

Павел Бурцев, начальник СвЖД, подчеркивает, что при подготовке площадок чемпионата организаторы стремились создать условия, в которых участники могут отработать действия в условиях, максимально приближенных к реальным производственным ситуациям. Это позволит железнодорожникам усовершенствовать свои навыки и применить полученный опыт в своих подразделениях, а компании – улучшить качество и эффективность рабочих процессов.

Соревнования продолжатся до 25 июля. Финалисты уже приступили к освоению конкурсных локаций.

Отметим, что двухгодичный цикл чемпионата включает в себя квалификационные раунды в регионах и общую сетевую окончательную стадию. Такой формат соревнования профессионального уровня проводится с 2020 года. В квалификационных раундах чемпионата 2025 года участвовали 13 тыс. работников железнодорожной сферы, лучшие из которых получили возможность принять участие в финале, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.