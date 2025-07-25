Экспортные перевозки химических веществ увеличились на 10,6% в первом полугодии.

15:41

За период с января по июнь 2025 года через сеть РЖД было экспортировано 4,9 млн тонн химической продукции, произведенной на территории России. Из этого объема около 2,2 млн тонн было перевезено в контейнерах (131 тыс. ДФЭ, +9,4%).

Большую долю составили метанол (+23,9%), сера (+7,7%) и синтетический каучук (увеличение в 1,4 раза).

Основная часть (2,6 млн тонн, +11,8%) была направлена в порты Дальнего Востока – 1 млн тонн (+32,4%), Юга – 895 тыс. тонн (+1,4%) и Северо-Запада – 718 тыс. тонн (+1,9%).

Через границу на экспорт было отправлено 2,3 млн тонн (+8,8%).

Среди регионов России наибольшие объемы химической продукции на экспорт отправили из Республики Татарстан (589 тыс. тонн), Башкортостана (495 тыс. тонн) и Тульской области (408 тыс. тонн).