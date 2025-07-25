В первой половине нынешнего года «Городская электричка» осуществила перевозку примерно 700 тыс. пассажиров в Нижнем Новгороде.

13:38

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Почти 700 тыс. людей воспользовались услугами "Городской электрички" в Нижнем Новгороде с января по июнь 2025 года.

С 2013 года реализуется проект Горьковской железной дороги и АО «ВВППК», который позволил объединить железнодорожный транспорт в единую маршрутную сеть города. "Городская электричка" в столице Приволжья следует по Сормовскому и Приокскому направлениям.

Наибольшим спросом пользуется первая Сормовская линия, по которой за полгода было перевезено 344 тыс. пассажиров. Эта линия соединяет железнодорожный вокзал Нижнего Новгорода и станцию Дубравная. В часы пик электрички отправляются каждые 15 минут.

Вторая Сормовская линия пролегает от станции Починки до станции Варя. Здесь в утреннее и вечернее время (с 06:00 до 10:00 и с 14:00 до 20:00) установлено тактовое движение электропоездов. Они отправляются со станции Починки в 02 и 32 минуты каждого часа (например, 07:02, 07:32 и т. д.), а со станции Варя – в 20 и 50 минут каждого часа (например, 16:50, 17:20 и т. д.). В дневное время (с 10:00 до 14:00) электрички ходят каждые 40 минут. За первую половину года по этому маршруту было перевезено 261,3 тыс. пассажиров.

Приокская линия соединяет железнодорожный вокзал Нижнего Новгорода и станцию Пр. Гагарина. В утренний час пик (с 06:00 до 09:00) поезда отправляются с проспекта Гагарина каждый час. За полгода на этом направлении было перевезено 79,2 тыс. пассажиров.

Остановки "Городской электрички" расположены рядом с остановками городского общественного транспорта для удобства пересадки.

В "Городской электричке" при использовании транспортной карты "Ситикард" применяется тариф "Электронный кошелек 60 и 90 минут" для пересадок между станциями, находящимися в пределах городского округа Нижнего Новгорода (участки Нижний Новгород-Московский – Окский Берег, Нижний Новгород-Московский – Починки – Дубравная и Варя – Починки).

