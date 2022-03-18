Пассажиры калининградских пригородных поездов смогут приобретать электронные абонементы

11:41

На Калининградской железной дороге к летнему сезону пригодных перевозок планируют внедрить новую услугу – оформление абонементов в электронном формате с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам».

Сейчас проводится техническое тестирование нового сервиса. После его внедрения пассажиры смогут приобретать абонементы через смартфоны без обращения в пригородные кассы.

Отметим, что популярность абонементов на поездки в пригодных поездах возрастает. Среди самых востребованных – абонементы выходного дня, школьные и ежедневные.

Абонементная система оплаты поездок в пригородных поездах помогает пассажирам экономить время и деньги. К примеру, приобретая абонемент «по рабочим дням» сроком действия месяц на поездки по маршруту Южный вокзал – Светлогорск, можно сэкономить 20% относительно оплаты поездок по разовым билетам.

Полный перечень абонементов опубликован на сайте «Калининградской пригородной пассажирской компании», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.