В первом полугодии 2025 года на Северной железной дороге было потрачено 4 млрд рублей на выполнение социальных задач.

13:28

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

25 июля на Северной железной дороге были подсчитаны результаты выполнения обязательств, предусмотренных коллективными договорами ОАО «РЖД», его дочерних компаний, а также негосударственных учреждений в сфере здравоохранения и образования за период с января по июнь 2025 года. На социальные гарантии для работников и неработающих пенсионеров было выделено 4 млрд рублей. Социальный пакет на одного сотрудника составил 90 тыс. рублей, а для неработающего пенсионера – до 5 тыс. рублей. Средняя зарплата сотрудников железной дороги составила более 107,9 тыс. рублей, что на 14,4% больше, чем в предыдущем периоде, при этом реальный доход увеличился на 4%. Индексация зарплаты производилась в феврале и марте 2025 года.

По итогам первого полугодия 2025 года были достигнуты основные производственные и финансовые цели работы магистрали, а также обеспечен планированный уровень безопасности движения. Было перевезено 27 млн тонн груза и более 6,7 млн пассажиров. На развитие инфраструктуры дороги было выделено 9,8 млрд рублей. Северная магистраль была признана лучшей среди 16 российских железных дорог по итогам первого квартала текущего года.

«Профессия железнодорожника требует глубоких знаний, устойчивости, целеустремленности и готовности принимать обдуманные, иногда сложные решения. Наше благосостояние и достижение целей зависят от компетентного и эффективного управления всеми видами ресурсов. Поэтому важно качественно выполнять поставленные задачи и обеспечивать безопасную работу дороги», – заявил Рашид Сайбаталов, начальник Северной железной дороги.

Компания исполняет все социальные обязанности перед своими сотрудниками. Разнообразные социальные выплаты, зональные доплаты к зарплате, материальные и мотивационные поощрения за хорошую работу - все это предоставляется работникам СЖД. Также осуществляются программы по созданию безопасных и удобных условий труда: проводятся ремонты, улучшается комфортность рабочих мест. На эти цели в первом полугодии было выделено 1,5 млрд рублей. Особое внимание уделяется семьям сотрудников, чьи близкие участвуют в специальной военной операции: им предоставляются не только льготы, но и необходимая психологическая поддержка. В компании создаются условия для развития физической культуры, спорта и здорового образа жизни, профессионального и личностного роста. Постоянно улучшается система медицинского обслуживания сотрудников, предусмотрены компенсации за занятия спортом, медицинское обслуживание, отдых.

Сейчас на Северной дороге работают более 40 тыс. человек, из которых треть (30,3%) - это молодые люди до 35 лет, сообщает служба корпоративных коммуникаций СЖД.