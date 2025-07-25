Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Корпорация "РЖД" осуществила транспортировку большегрузного оборудования, предназначенного для добычи надпородных слоев и минералов, из Красноярского региона в Забайкальский край.

2025-07-25 10:07
Корпорация
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

ПАО «Российские железные дороги» выполнило транспортировку особого крупногабаритного груза для предприятий горной промышленности Дальнего Севера: железнодорожный путь длиной 2136 км простирается от станции Красноярск до станции Новая Чара (Забайкальский край).

Нетипичный груз, принятый для перевозки на Красноярской железной дороге, – это детали для карьерного экскаватора ЭКГ-15: громоздкая ручка длиной 13 м и стенки ковша, каждая из которых превосходит 3 м в высоту и ширину.

Для обеспечения сохранности груза при транспортировке по железнодорожной сети специалистами Красноярской магистрали были разработаны индивидуальная схема погрузки и крепления каждого элемента оборудования на платформе.

Отправка громоздких частей карьерного экскаватора осуществлялась с территории терминально-логистического центра холдинга на станции Красноярск: в его распоряжении – обширный парк специальных погрузочных механизмов, включая краны и ричстакеры.

Организация транспортировки была выполнена Красноярским центром продажи услуг ПАО «РЖД»: грузоотправителю предложили комплексную услугу, включающую погрузочные и разгрузочные работы и разработку индивидуального маршрута, обеспечивающего оптимальную логистику.

На Красноярской железной дороге Центры продажи услуг ПАО «РЖД» (ЦПУ) функционируют в Красноярске и Абакане. Они предлагают комплекс транспортно-логистических услуг холдинга по принципу «одного окна» – от оформления необходимых документов до предоставления вагонов, услуг погрузки и выгрузки из железнодорожного и автомобильного транспорта, транспортировки груза «от двери до двери», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru