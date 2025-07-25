Корпорация "РЖД" осуществила транспортировку большегрузного оборудования, предназначенного для добычи надпородных слоев и минералов, из Красноярского региона в Забайкальский край.

10:07

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

ПАО «Российские железные дороги» выполнило транспортировку особого крупногабаритного груза для предприятий горной промышленности Дальнего Севера: железнодорожный путь длиной 2136 км простирается от станции Красноярск до станции Новая Чара (Забайкальский край).

Нетипичный груз, принятый для перевозки на Красноярской железной дороге, – это детали для карьерного экскаватора ЭКГ-15: громоздкая ручка длиной 13 м и стенки ковша, каждая из которых превосходит 3 м в высоту и ширину.

Для обеспечения сохранности груза при транспортировке по железнодорожной сети специалистами Красноярской магистрали были разработаны индивидуальная схема погрузки и крепления каждого элемента оборудования на платформе.

Отправка громоздких частей карьерного экскаватора осуществлялась с территории терминально-логистического центра холдинга на станции Красноярск: в его распоряжении – обширный парк специальных погрузочных механизмов, включая краны и ричстакеры.

Организация транспортировки была выполнена Красноярским центром продажи услуг ПАО «РЖД»: грузоотправителю предложили комплексную услугу, включающую погрузочные и разгрузочные работы и разработку индивидуального маршрута, обеспечивающего оптимальную логистику.

На Красноярской железной дороге Центры продажи услуг ПАО «РЖД» (ЦПУ) функционируют в Красноярске и Абакане. Они предлагают комплекс транспортно-логистических услуг холдинга по принципу «одного окна» – от оформления необходимых документов до предоставления вагонов, услуг погрузки и выгрузки из железнодорожного и автомобильного транспорта, транспортировки груза «от двери до двери», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.