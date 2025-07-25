О передвижении пассажирских составов в Ростовском регионе

09:11

В ночь на 25 июля в 01:23 на станции Песчанокопская в Ростовской области произошло повреждение контактной сети из-за падения обломков БПЛА.

Жертв и пострадавших нет.

Этот инцидент вызвал нарушение расписания движения пассажирских поездов. Сейчас задержка составляет до 5 часов для 10 пассажирских поездов.

Также, в 03:00 25 июля, работа контактной сети на станции Тимашевская в Краснодарском крае была нарушена из-за падения обломков БПЛА.

В результате повреждения стекла в вагоне, пассажир поезда № 125 Москва – Новороссийск получил травмы. Ему была оказана медицинская помощь на месте. Некоторые пассажиры были пересажены на другие свободные места из-за этого инцидента.

Движение поездов на станции Тимашевская было возобновлено в 03:50.

Поезд № 125 продолжил движение с задержкой в 50 минут. В данный момент 12 поездов задерживаются до 1 часа.

Сотрудники железной дороги прилагают все усилия, чтобы минимизировать время задержки пассажирских поездов.

Дополнительную информацию о движении поездов можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайте ОАО «РЖД», а также по телефону службы поддержки клиентов РЖД 8 (800) 775-00-00, который работает круглосуточно.