Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

О передвижении пассажирских составов в Ростовском регионе

2025-07-25 09:11
О передвижении пассажирских составов в Ростовском регионе
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В ночь на 25 июля в 01:23 на станции Песчанокопская в Ростовской области произошло повреждение контактной сети из-за падения обломков БПЛА.

Жертв и пострадавших нет.

Этот инцидент вызвал нарушение расписания движения пассажирских поездов. Сейчас задержка составляет до 5 часов для 10 пассажирских поездов.

Также, в 03:00 25 июля, работа контактной сети на станции Тимашевская в Краснодарском крае была нарушена из-за падения обломков БПЛА.

В результате повреждения стекла в вагоне, пассажир поезда № 125 Москва – Новороссийск получил травмы. Ему была оказана медицинская помощь на месте. Некоторые пассажиры были пересажены на другие свободные места из-за этого инцидента.

Движение поездов на станции Тимашевская было возобновлено в 03:50.

Поезд № 125 продолжил движение с задержкой в 50 минут. В данный момент 12 поездов задерживаются до 1 часа.

Сотрудники железной дороги прилагают все усилия, чтобы минимизировать время задержки пассажирских поездов.

Дополнительную информацию о движении поездов можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайте ОАО «РЖД», а также по телефону службы поддержки клиентов РЖД 8 (800) 775-00-00, который работает круглосуточно.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru