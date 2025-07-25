Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В первой половине 2025 года Московская железная дорога получила 5 новых локомотивов модели ТЭМ18ДМ.

2025-07-25 09:07
В первом полугодии 2025 года Московская железная дорога получила 5 новых маневровых тепловозов ТЭМ18ДМ. Их использование будет осуществляться в локомотивном депо Москва-Сортировочная-Рязанская.

Тепловоз ТЭМ18ДМ произведен полностью в России. Он обладает компактной формой, улучшенной кабиной машиниста, которая была увеличена в размерах для улучшения условий работы локомотивной бригады. Тепловозы оснащены новейшими автоматическими системами, которые позволяют сократить потребление топлива на 15-20% и уменьшить техногенное воздействие на окружающую среду почти на 9 тыс. тонн в год, сообщили в службе корпоративных коммуникаций МЖД.

