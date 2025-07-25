В первой половине нынешнего года Открытое Акционерное Общество «Российские Железные Дороги» внесло в бюджеты регионов Российской Федерации, которые находятся в пределах Октябрьской железнодорожной сети, 8,4 миллиарда рублей.

09:03

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сумма налоговых платежей в бюджет Санкт-Петербурга составила 2,3 млрд рублей, в бюджет Ленинградской области было переведено 2,5 млрд рублей. Общая сумма налогов, уплаченных в бюджет Республики Карелия, составила 1,1 млрд рублей, Мурманской области – 751 млн рублей, Тверской области – 841 млн рублей, Псковской области – 406 млн рублей, Новгородской области – 469 млн рублей.

ОАО «РЖД», как крупная инфраструктурная и социально-ориентированная организация, придает большое значение сотрудничеству с регионами России. Главная цель - развитие транспортной системы регионов, удовлетворение потребностей промышленных предприятий и населения в железнодорожных перевозках. Кроме того, компания активно участвует в социальной и экономической жизни и развитии регионов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.