На Балтийском маршруте Калининградской железной дороги 27 июля запланированы дополнительные пригородные рейсы.

2025-07-24 10:15
В честь празднования Дня города в Балтийске 27 июля 2025 года будут назначены дополнительные пригородные поезда на маршруте Калининград – Балтийск. Они отправятся с Южного вокзала в 14:25 и 17:45, а обратно из Балтийска – в 22:30.

Регулярные пригородные поезда продолжат следовать по обычному расписанию:

  • отправка с Южного вокзала в 08:10, 09:48, 11:30, 13:05;
  • отправка из Балтийска в 09:51, 13:10, 14:30, 16:20, 19:05.

Служба корпоративных коммуникаций КЖД сообщает, что всю свежую информацию о расписании движения пригородных поездов можно найти на официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и телеграм-боте «Электрички РЖД».

