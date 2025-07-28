В течение первого года эксплуатации «Финист» на маршруте Екатеринбург – Нижняя Тура, было перевезено свыше 200 тыс. пассажиров.

15:46

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 25 июля 2024 года на Свердловской железной дороге начал работу пригородный электропоезд "Финист", следующий по маршруту Екатеринбург - Нижняя Тура. За год его использования более 200 тысяч человек воспользовались этим транспортом, что в 10 раз превышает численность населения Нижней Туры.

Жители Нижней Туры и Лесного оценили возможность без пересадок добираться до Екатеринбурга на комфортабельных электричках и активно пользуются "Финистами" для совершения однодневных поездок по делам и личных нужд. Расписание составлено так, чтобы утром можно было сесть на поезд и через 4 часа оказаться в Екатеринбурге, а вечером вернуться домой. До начала работы "Финистов" дорога до Екатеринбурга из Нижней Туры и Лесного занимала от 5 до 8 часов с пересадками в Нижнем Тагиле, Кушве или на станции Выя.

Сейчас электропоезда без пересадок ежедневно следуют по этому маршруту. Поезд № 7080 Нижняя Тура - Екатеринбург-Пассажирский отправляется в 05:20 (местное время), из Нижнего Тагила - в 07:28, прибывает в Екатеринбург в 09:24. Поезд № 7079 Екатеринбург-Пассажирский - Нижняя Тура отправляется в 16:50, из Нижнего Тагила - в 19:00, прибывает в Нижнюю Туру в 20:44. Предусмотрены остановки на станциях Выя, Верхняя, Кушва, Гороблагодатская, Баранчинская, Смычка, Нижний Тагил, Невьянск, Верх-Нейвинск, о. п. ВИЗ.

Стоимость билета на полный маршрут составляет 674 рубля. Билеты продаются с указанием места. При покупке билета и посадке в электропоезд необходимо предъявить документ, подтверждающий личность. Билеты можно купить через приложение "РЖД Пассажирам" или в пригородных кассах. Продажа билетов начинается за 10 дней до отправления. Действуют все виды льгот, установленные для проезда в пригородном железнодорожном транспорте, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.