Свежий электропоезд "Ласточка" соединит главные города Южного Урала и Башкортостана.

13:45

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

2-го августа 2025 года планируется начало движения удобных скоростных пригородных поездов «Ласточка» по межрегиональному пути Челябинск – Усть-Катав – Уфа – Дёма. Без пересадок поезда будут отправляться из Челябинска с субботы до понедельника, из Уфы – с пятницы до воскресенья.

Запланированы остановки на 32 станциях и остановочных пунктах по маршруту Дёма – Челябинск-Главный, по маршруту Челябинск-Главный – Дёма – 23 остановки.

Из Дёмы первый рейс пригородного поезда «Ласточка» № 6422/7160/7158 отправится 1-го августа в 13:25, из Уфы – в 13:39, прибудет в Челябинск в 23:05 (время местное). Время в пути – 9 часов 40 минут.

Из Челябинска пригородный поезд «Ласточка» № 7157/7159/7161 отправится 2-го августа в 06:04 и прибудет в Уфу в 15:21, на конечную станцию Дёма – в 15:36. Время в пути – 9 часов 32 минуты.

Запуск пригородного поезда позволит жителям Челябинской области и Республики Башкортостан использовать межрегиональное скоростное железнодорожное сообщение и путешествовать комфортно и безопасно.

Реализация нового маршрута стала возможной благодаря совместным усилиям правительств Челябинской области и Республики Башкортостан, Южно-Уральской и Куйбышевской железных дорог. Перевозчики на данном маршруте – АО «СПК» и АО «Башкортостанская ППК».

Продажа билетов на рейсы «Ласточки» Челябинск – Уфа уже начата. Их можно купить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в кассах, терминалах самообслуживания или на сайте перевозчиков – Свердловской пригородной компании и Башкортостанской пригородной пассажирской компании. Стоимость проезда в одну сторону от Челябинска до Уфы составляет 1751,40 рубль по полному тарифу. Проездные документы оформляются без указания мест. Действуют все виды льгот, установленные для проезда в пригородном железнодорожном транспорте, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.