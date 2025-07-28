В субурбанном транспорте Кузбасса и Томской области проходит мероприятие под названием «Садовая удача»

09:28

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Специальное предложение «Садовая удача» действует для пенсионеров, которые путешествуют на пригородных поездах в Кемеровской и Томской областях. При представлении пяти билетов «туда-обратно» и пенсионного удостоверения на пригородной кассе, пассажир получит в подарок садовые принадлежности.

Акция продолжится до 14 августа 2025 года. Стоит отметить, что пенсионер может предъявить как льготные, так и обычные билеты.

Также для пассажиров пригородных поездов действуют следующие акции, которые помогут сэкономить на проезде:

15% кешбэка от стоимости билета, купленного в интернете. Для этого нужно приобрести билет в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или через чат-бота Telegram «Кузбасс-пригород» с использованием Системы быстрых платежей (СБП).

5% кешбэка при оплате билета картой «Мир» в кассах или через переносные терминалы во время путешествия. Для участия в программах кешбэка 5% и 15% необходимо зарегистрироваться в программе лояльности на сайте или в мобильном приложении «Привет!».

25% скидка при покупке абонементных билетов «Рабочего дня» и «Выходного дня» сроком на 1 месяц – для поездок на пригородных поездах (6000 нумерации), а также 35% скидка на абонементы «Рабочего дня» сроком на 15 дней и 1 месяц – для поездов, следующих по маршруту Кемерово – Притомье – Барзас.

При покупке абонементного билета через чат-бот Telegram АО «Кузбасс-пригород» пассажирам предлагается бесплатный провоз багажа и домашних животных.

Более детальную информацию о условиях акции можно узнать в пригородных кассах, на сайте АО «Кузбасс-пригород» или по телефону горячей линии 8 (800) 700-25-01 (звонок бесплатный), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.