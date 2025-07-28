За первые шесть месяцев 2025 года на Западно-Сибирской железной дороге объем погрузки зерна увеличился в 2,5 раза.

За первую половину 2025 года на Западно-Сибирской железнодорожной линии было перевезено 3,1 млн тонн зерна. Это в 2,5 раза превышает показатели за тот же период в прошлом году.

Зерновые культуры с железнодорожных станций Западно-Сибирской магистрали доставляются потребителям в России и экспортируются в более чем 20 стран, включая Китай, Казахстан, Египет, Саудовскую Аравию, Вьетнам и Кубу.

Большую часть перевозимых зерновых составляет пшеница. Кроме того, перевозчикам предлагались для транспортировки ячмень, горох, гречиха, семена льна и масличные культуры.

Рост объемов перевозок обусловлен внедрением новых технологий для транспортировки зерновых, продвижением услуги "Грузовой экспресс", расширением маршрутов в сторону стран-партнеров и предоставлением субсидий от Российского правительства на перевозку аграрной продукции, сообщает пресс-служба ЗСЖД.