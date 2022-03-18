Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Начинается реконструкция железнодорожной инфраструктуры остановочного пункта Драчево на БМО

2022-03-18 10:16
На остановочном пункте Драчево Большого кольца МЖД начинается реконструкция железнодорожной инфраструктуры. 19 марта с 04:30 пригородные поезда начнут останавливаться для посадки и высадки пассажиров в Драчево у временной деревянной платформы.

В период реконструкции на остановочном пункте проведут путевое переустройство с переключением первого пути на новую ось, что даст возможность устройства земляного полотна и строительства второго дополнительного пути, возведут 2 новые береговые платформы с навесами от осадков, а также установят шумозащитные экраны.

Всего на участке Костино – Иванцево ведется реконструкция пяти остановочных пунктов, включая Драчево, на которых появится 10 новых платформ. Так, на остановочном пункте 68 км уже построены 2 платформы, ведется монтаж навесов, на 71, 74, 80 км возведено по одной платформе, начато строительство вторых платформ. Параллельно проводится укладка дополнительного второго пути, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

