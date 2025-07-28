Дополнительные составы перевезут население Новосибирского региона на авиашоу в Мочище

09:09

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Авиашоу «ВИВА АВИА!» состоится 2 и 3 августа 2025 года на аэродроме «Мочище» в Новосибирской области. Как обычно, АО «Экспресс-пригород» с поддержкой министерства транспорта и дорожного хозяйства региона будет официальным перевозчиком.

Для удобства посетителей фестиваля в эти дни будут запущены 83 дополнительных маршрута пригородных поездов между Новосибирском и Мочищем. Поездка от станции Новосибирск-Главный до Мочище займет около 30 минут и обойдется в 52 рубля. Предусмотрены льготы для некоторых категорий граждан.

Электропоезда будут останавливаться на всех станциях: Гагаринская, Плехановская, Новосибирск-Восточный, Иня-Восточная, Юбилейная. Интервал движения составит 11 минут.

Билеты можно приобрести через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», чат-бот в Telegram «Экспресс-пригород», в терминалах самообслуживания или в кассах на станциях.

Дополнительную информацию о расписании можно найти на официальном сайте компании или узнать по телефонам 050, 8 (383) 990-50-11 (с 07:00 до 21:00), сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.