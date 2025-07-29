Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В первой половине нынешнего года на станциях Горьковской железнодорожной линии было обработано свыше 2 миллионов грузов.

2025-07-29 15:42
В первой половине нынешнего года на станциях Горьковской железнодорожной линии было обработано свыше 2 миллионов грузов.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по июнь 2025 года терминалы Горьковской железнодорожной магистрали обработали свыше 2 млн тонн грузов, включая:

  • Тихорецкая – 351,4 тыс. тонн;
  • Доскино – 302,6 тыс. тонн;
  • Котельнич-2 – 163,3 тыс. тонн;
  • Муром – 235,8 тыс. тонн;
  • Юрьевец – 180,1 тыс. тонн;
  • Ижевск – 121,3 тыс. тонн;
  • Киров-Котласский – 144,7 тыс. тонн.

Стоит отметить, что на терминалах магистрали предоставляются услуги комплексного обслуживания в сфере транспорта: загрузка и разгрузка различных видов грузов, их хранение в закрытых складах и на открытых площадках, доставка грузов автотранспортом, оформление документов для перевозки, услуги по очистке/промывке вагонов.

Активно внедряется цифровая модель взаимодействия с грузоотправителями и грузополучателями. Клиент магистрали может воспользоваться услугами терминально-складского комплекса дистанционно через «Личный кабинет» на сайте ОАО «РЖД».

Для удобства клиентов были разработаны специализированные сервисы, включая «ЦМ-Экспедитор» (создает оптимальные логистические схемы), «Мастер погрузки» (помогает загрузить и закрепить груз, а также проверяет правильность его размещения) и «ЦМ-авто» (предоставление полного комплекса терминальных услуг при перевозке автомобилей), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru