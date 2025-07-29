В первой половине нынешнего года на станциях Горьковской железнодорожной линии было обработано свыше 2 миллионов грузов.

15:42

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по июнь 2025 года терминалы Горьковской железнодорожной магистрали обработали свыше 2 млн тонн грузов, включая:

Тихорецкая – 351,4 тыс. тонн;

Доскино – 302,6 тыс. тонн;

Котельнич-2 – 163,3 тыс. тонн;

Муром – 235,8 тыс. тонн;

Юрьевец – 180,1 тыс. тонн;

Ижевск – 121,3 тыс. тонн;

Киров-Котласский – 144,7 тыс. тонн.

Стоит отметить, что на терминалах магистрали предоставляются услуги комплексного обслуживания в сфере транспорта: загрузка и разгрузка различных видов грузов, их хранение в закрытых складах и на открытых площадках, доставка грузов автотранспортом, оформление документов для перевозки, услуги по очистке/промывке вагонов.

Активно внедряется цифровая модель взаимодействия с грузоотправителями и грузополучателями. Клиент магистрали может воспользоваться услугами терминально-складского комплекса дистанционно через «Личный кабинет» на сайте ОАО «РЖД».

Для удобства клиентов были разработаны специализированные сервисы, включая «ЦМ-Экспедитор» (создает оптимальные логистические схемы), «Мастер погрузки» (помогает загрузить и закрепить груз, а также проверяет правильность его размещения) и «ЦМ-авто» (предоставление полного комплекса терминальных услуг при перевозке автомобилей), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.