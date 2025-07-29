В предверии празднования Дня железнодорожника в Ярославле была организована фотовыставка, которая посвящена трудящимся.

15:35

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Волжской набережной Ярославля открылась фотовыставка, посвященная работникам железной дороги, в предверии Дня железнодорожника. Экспозиция представляет сотрудников предприятий из различных регионов магистрали, включая поездного диспетчера, монтера пути, машиниста электропоезда и его помощника, агента фирменного транспортного обслуживания, оператора дефектоскопной тележки и других. В общей сложности на Северной железной дороге работает более 40 тыс. человек.

Участники проекта делятся своими мыслями о том, что для них значит быть железнодорожником и почему они ценят свою работу и команду. Они каждый день вкладываются в развитие компании и гордятся достигнутыми результатами. Каждый из них прошел уникальный и интересный путь.

Выставка будет открыта до конца сентября и доступна для всех желающих, сообщает служба корпоративных коммуникаций СЖД.