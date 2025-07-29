Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В предверии празднования Дня железнодорожника в Ярославле была организована фотовыставка, которая посвящена трудящимся.

2025-07-29 15:35
В предверии празднования Дня железнодорожника в Ярославле была организована фотовыставка, которая посвящена трудящимся.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Волжской набережной Ярославля открылась фотовыставка, посвященная работникам железной дороги, в предверии Дня железнодорожника. Экспозиция представляет сотрудников предприятий из различных регионов магистрали, включая поездного диспетчера, монтера пути, машиниста электропоезда и его помощника, агента фирменного транспортного обслуживания, оператора дефектоскопной тележки и других. В общей сложности на Северной железной дороге работает более 40 тыс. человек.

Участники проекта делятся своими мыслями о том, что для них значит быть железнодорожником и почему они ценят свою работу и команду. Они каждый день вкладываются в развитие компании и гордятся достигнутыми результатами. Каждый из них прошел уникальный и интересный путь.

Выставка будет открыта до конца сентября и доступна для всех желающих, сообщает служба корпоративных коммуникаций СЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru