В Москве был открыт монумент, посвященный "180-летию железнодорожной медицины".

15:20

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

29 июля в парке возле Центральной поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина» прошло торжественное открытие архитектурно-скульптурного ансамбля «Символическая беседка «180-летие железнодорожной медицины». В событии участвовали первый заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Вадим Михайлов, его заместитель Сергей Саратов, директор по медицине ОАО «РЖД» и начальник Центральной дирекции здравоохранения Елена Жидкова, председатель Центрального совета ветеранов железнодорожного транспорта Николай Никифоров, руководители медицинских учреждений «РЖД-Медицины», ветераны отрасли.

«Развитие отраслевой медицины тесно связано с историей железнодорожного транспорта. Во время строительства магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом были созданы временные госпитали, где люди могли получить качественную медицинскую помощь. Затем во время Русско-турецкой войны 1877–1878 годов железнодорожный транспорт впервые принял участие в эвакуации больных и раненых. Затем были Первая Мировая, Великая Отечественная война. Железнодорожные больницы превращались в госпитали, наши врачи добровольно уходили на фронт. Важно помнить тех, кто сделал значительный вклад в развитие железнодорожной медицины. Их портреты увековечены на этом архитектурном ансамбле. Без прошлого не бывает будущего», – отметил Вадим Михайлов.

«Железнодорожники ценят традиции, и одна из них – помнить тех, кто стоял у истоков, а в данном случае – развивал медицину. Особенно важно, что мы открываем композицию в Год железнодорожной славы. И это слава всем медикам!» – заявил Сергей Саратов.

"Мы сегодня являемся наследниками великого прошлого. Без осознания всего того, что было сделано до нас, трудно двигаться вперед и строить планы на будущее. Именно по этой причине мы предложили установить эту структуру и отметить важный для нас исторический период - 180-летие железнодорожной медицины. Благодарим ОАО "РЖД" за поддержку этого предложения", - заявила Елена Жидкова.

Архитектурная и скульптурная композиция представляет собой открытую беседку с бронзовым шлейфом на двойных столбах. Как указывают создатели памятника, такой дизайн был выбран в соответствии с внешним видом Центральной поликлиники и гармонирует с ее элементами. Вдоль внешнего контура бронзового шлейфа расположены рельефы, изображающие различные медицинские специальности - хирургия, терапия, офтальмология, стоматология, МРТ, травматология, кардиология, педиатрия.

Внутри шлейфа размещены портреты важных персон медицины РЖД. Среди них - Евграф Головин, первый медицинский инспектор Главной инспекции железных дорог, Федор Эрисман, основатель гигиены на железнодорожном транспорте, Николай Сахаров, специалист по паразитологии и малярии, автор правил дезинфекции на железной дороге, Иосиф Кассирский, выдающийся терапевт железнодорожной больницы им. Н. А. Семашко, Ася Колодная - психолог и основатель первой на железной дороге Психофизиологической лаборатории.

В центре композиции расположен символ медицины - чаша со змеей.

Создатели памятника - российский скульптор, член-корреспондент Российской академии художеств Андрей Молчановский, скульптор Георгий Молчановский, архитектор Георгий Быков.

«Разработка и представление своего представления о композиции, которая бы гармонично сочеталась с существующей архитектурой, стала настоящим испытанием для всей команды авторов. Нам нужно было почувствовать дух эпохи конструктивизма и создать не просто скульптурную композицию, но и образ "места силы". В результате, после благоустройства и установки композиции, внутренний двор оживился благодаря точно выверенным линиям, появилась логичная перспектива, а здание получило достойное оформление и подход. Композиция, как смысловая и пластическая доминанта, создает уютную парковую атмосферу. В целом, пространство стало функционировать - это большой творческий успех», - заявил Андрей Молчановский.