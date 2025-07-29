Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Планируется увеличение числа поездов на Горьковской железной дороге в Кировском регионе.

2025-07-29 13:23
Сергей Дорофеевский, руководитель Горьковской железнодорожной магистрали, и глава Кировской области Александр Соколов провели деловую встречу. В ходе обсуждения были затронуты вопросы развития текущих маршрутов пригородного и дальнего следования, а также возможности развития железнодорожного туризма в регионе. Встреча прошла в Кирове 28 июля 2025 года.

Оба лидера отметили рост пассажирских перевозок в Кировской области. Так, количество пассажиров, отправившихся пригородными поездами, увеличилось на 7% и составило 1,22 млн человек с начала года. Электропоезд Киров – Чепецкая перевез около 7 тыс. пассажиров с момента его запуска 16 июня 2025 года.

Был отмечен высокий спрос на дальние перевозки. Скоростной электропоезд «Ласточка» пользуется популярностью среди жителей Кировской и Нижегородской областей, перевозя около 600 тыс. человек в год.

Сергей Дорофеевский и Александр Соколов решили совместно рассмотреть возможность увеличения числа рейсов по маршрутам Киров – Чепецкая и Киров – Нижний Новгород, включив в расписание дневные поезда.

В честь 650-летия Кирова и в рамках мероприятий «Киров – новогодняя столица России» Горьковская железная дорога вместе с правительством региона организовали движение новогоднего ретропоезда на паровой тяге. Этот маршрут вызвал большой интерес среди жителей Кирова. В связи с этим, стороны пришли к соглашению организовать его работу и в следующем сезоне, а также обсудить возможность организации экскурсионных туров на выходные.

В настоящее время в России наблюдается активное развитие внутреннего туризма. Туристские маршруты на электричках занимают важное место в этом процессе. Этот вид туризма доступен не только для путешественников из разных уголков страны, но и для местных жителей, так как он позволяет узнать больше о своем регионе», - заявил руководитель Горьковской магистрали.

Сергей Дорофеевский также отметил, что у магистрали есть успешный опыт организации региональных экскурсионных поездок.

«Ретропоезда, следующие по маршрутам Нижний Новгород – Арзамас и Ижевск – Воткинск, стали символами развития внутреннего железнодорожного туризма. Мы планируем использовать этот успешный опыт и в Кировской области», - подчеркнул он.

В дополнение, на встрече Сергей Дорофеевский представил Александру Соколову нового заместителя начальника Горьковской железной дороги по Кировскому территориальному управлению - Алексея Рукавишникова, отметив его опыт и профессионализм, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

