Транспортировка пассажирских составов через станцию Сальск в Ростовской области проходит без отклонений от нормального графика.

Сотрудники железной дороги восстановили работу контактной сети и обеспечили нормальное функционирование пассажирских поездов, которое было нарушено из-за падения осколков БПЛА на станции Сальск. Теперь движение осуществляется без ограничений в обе стороны.
В данный момент из-за произошедшего инцидента 18 пассажирских поездов испытывают задержки. Максимальное время ожидания может достигать до 7 часов.
Пассажиры, чьи поезда задерживаются более чем на 4 часа, получат питание.
Персонал поездных бригад предоставляет полную поддержку и помощь пассажирам.
РЖД применяет все доступные меры для сокращения времени задержки поездов.
Дополнительную информацию о движении поездов можно найти в мобильном приложении РЖД «Пассажирам», на веб-сайте ОАО «РЖД», а также по телефону службы поддержки клиентов РЖД 8 (800) 775-00-00, который работает круглосуточно.