В первой половине 2025 года объем выбросов в атмосферу на Калининградской железнодорожной линии сократился на 6,4%

11:07

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по июнь текущего года на Калининградской железной дороге наблюдалось снижение выбросов в атмосферу на 6,4% в сравнении с тем же периодом предыдущего года.

Положительные изменения в экологической ситуации произошли благодаря бережному использованию топливно-энергетических ресурсов. Также, в начале 2025 года на станции Луговое-Новое начала работу блочно-модульная котельная. Этот новый энергетический объект стал пятым на железной дороге, который был переведен с угля на природный газ.

В первом полугодии 2025 года количество отходов, отправленных на переработку, увеличилось в 1,6 раза. Так, благодаря фандоматам, установленным на Южном и Северном вокзалах Калининграда, а также на станциях Светлогорск и Зеленоградск, было собрано более 21 тыс. пластиковых бутылок и алюминиевых банок, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.