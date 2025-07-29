В Нижнем Новгороде состоятся торжества по случаю Дня железнодорожника.

09:54

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 1 по 3 августа 2025 года в Нижнем Новгороде пройдут торжества, посвященные Дню железнодорожника.

2 августа состоится спортивно-музыкальное событие для всей семьи в честь этого праздника. Место проведения - Парк культуры и отдыха имени 1 мая, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьской революции, д. 31, м. «Чкаловская».

В программе мероприятия - разнообразные развлечения, включая спортивные разминки, детские мастер-классы и активности, а также музыкальный концерт творческих коллективов Центрального дворца культуры железнодорожников. Основным событием дня станет благотворительный забег под названием «Достигая цели!», средства от которого пойдут на помощь детям, страдающим тяжелыми болезнями. Начало праздника запланировано на 09:30. Вход открыт для всех желающих.

«День железнодорожника - это праздник для представителей различных профессий. Инженеры, машинисты, диспетчеры, проводники, строители вносят значительный вклад в развитие отрасли, обеспечивая непрерывную работу железных дорог, своевременную перевозку грузов и пассажиров. Мы приглашаем всех, кто хочет стать частью нашего праздника», - заявил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Детская железная дорога Нижнего Новгорода приглашает всех на праздничные мероприятия 2 и 3 августа. Так, 2 августа все желающие могут бесплатно прокатиться по маршруту Родина – Пушкино – Счастливая – Родина. 3 августа перед каждым отправлением поезда будет организована развлекательная анимационная программа для детей, а проезд станет платным.

3 августа в 10:30 на площади перед Инженерным центром в микрорайоне «Сортировочный» (ул. Гороховецкая, д. 12) состоится торжественное собрание у мемориала «Воинам-железнодорожникам». В 11:00 начнется праздничная концертная программа, которую представят творческие коллективы Центрального дворца культуры железнодорожников.

Напоминаем, что с 1 по 3 августа на Горьковской магистрали будут бесплатно показывать художественный фильм «Дороги Победы», рассказывающий о подвигах героев-железнодорожников. Это мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году железнодорожной славы в ОАО «РЖД» и Дню железнодорожника.

В Нижнем Новгороде показы фильма будут проходить в двух кинотеатрах, которые находятся в торговых центрах «Золотая миля» (ул. Коминтерна, д. 105) и «Индиго Life» (Казанское шоссе, д. 11). 1 августа сеансы начнутся в 19:00, а 2 и 3 августа – в 17:00. Фильм рекомендован для просмотра лицам старше 18 лет, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.