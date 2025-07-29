Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Трансбайкальская железнодорожная линия организует просветительскую кампанию «День пассажира» на железнодорожном терминале станции Чита-2.

2025-07-29 09:17
Информационное мероприятие под названием «День пассажира» состоится 31 июля 2025 года с 13:00 до 15:00 по местному времени в кассовом зале железнодорожного вокзала Чита-2 (г. Чита, ул. Бутина, 2). В нем примут участие руководство пассажирского комплекса Забайкальской железной дороги, Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте, Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры и Забайкальского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Пассажиры, а также жители и гости города Читы получат возможность задать интересующие вопросы, высказать предложения и получить ответы на вопросы, связанные с работой железнодорожного транспорта и обеспечением безопасности на железной дороге.

Служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД приглашает всех желающих, включая представителей СМИ, присоединиться к данному мероприятию.

