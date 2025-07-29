Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Возобновилось движение поездов через станцию Сальск.

2025-07-29 07:39
Перемещение пассажирских составов через станцию Сальск в Ростовской области, прерванное из-за последствий падения деталей БПЛА, было возобновлено по временному маршруту, минуя поврежденный участок.

В данный момент проводятся работы по восстановлению контактной сети.

РЖД применяют все доступные методы для сокращения времени задержки поездов.

Дополнительную информацию о движении поездов можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайте ОАО «РЖД», а также по телефону службы поддержки клиентов РЖД 8 (800) 775-00-00, который работает круглосуточно.

