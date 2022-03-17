Движение поездов по МЦК возобновлено в штатном режиме

14:30

После завершения получасового технологического перерыва с 13:00 движение поездов на МЦК возобновлено в штатном режиме, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.