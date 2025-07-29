В свете инцидента на вокзале Сальск в Ростовской области, 9 поездов от АО «ФПК» в настоящий момент испытывают задержки.

В связи с инцидентом на станции Сальск в Ростовской области, сейчас происходит задержка 9 поездов АО «ФПК»:
Сотрудники поездных команд предоставляют полную поддержку и помощь пассажирам.
Пассажиры дальнего следования, чьи поезда задерживаются более чем на 4 часа, будут обеспечены пищей.
Работники железной дороги делают все возможное, чтобы уменьшить время задержки пассажирских поездов.
Информацию о реальном движении поездов можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайте ОАО «РЖД», а также по телефону службы поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из любого места России), как сообщила пресс-служба АО «ФПК».