Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В свете инцидента на вокзале Сальск в Ростовской области, 9 поездов от АО «ФПК» в настоящий момент испытывают задержки.

2025-07-29 07:23
В свете инцидента на вокзале Сальск в Ростовской области, 9 поездов от АО «ФПК» в настоящий момент испытывают задержки.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с инцидентом на станции Сальск в Ростовской области, сейчас происходит задержка 9 поездов АО «ФПК»:

  • № 59 Новокузнецк – Кисловодск;
  • № 523 Екатеринбург – Адлер;
  • № 255 Челябинск – Новороссийск;
  • № 509 Казань – Новороссийск;
  • № 524 Адлер – Екатеринбург;
  • № 358 Имеретинский Курорт – Уфа;
  • № 254 Новороссийск – Уфа;
  • № 98 Кисловодск – Тында;
  • № 202 Анапа – Красноярск.

Сотрудники поездных команд предоставляют полную поддержку и помощь пассажирам.

Пассажиры дальнего следования, чьи поезда задерживаются более чем на 4 часа, будут обеспечены пищей.

Работники железной дороги делают все возможное, чтобы уменьшить время задержки пассажирских поездов.

Информацию о реальном движении поездов можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайте ОАО «РЖД», а также по телефону службы поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из любого места России), как сообщила пресс-служба АО «ФПК».

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru