Транспортировка химических веществ и соды в контейнерах по Юго-Восточной железнодорожной линии за первое полугодие текущего года увеличилась на 26%

17:04

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Транспортировка химических веществ и соды в контейнерах по ЮВЖД демонстрирует увеличение: с января по июнь 2025 года с железнодорожных станций было отправлено 1595 ДФЭ (TEU). Это на 26% больше, по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Было перевезено свыше 29,7 тыс. тонн данного груза (+33,7%).

За полгода на ЮВЖД в рамках всех видов транспортных услуг было перевезено примерно 46,6 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU). Было перевезено свыше 1,1 млн тонн грузов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.