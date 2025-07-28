Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Транспортировка химических веществ и соды в контейнерах по Юго-Восточной железнодорожной линии за первое полугодие текущего года увеличилась на 26%

2025-07-28 17:04
Транспортировка химических веществ и соды в контейнерах по ЮВЖД демонстрирует увеличение: с января по июнь 2025 года с железнодорожных станций было отправлено 1595 ДФЭ (TEU). Это на 26% больше, по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Было перевезено свыше 29,7 тыс. тонн данного груза (+33,7%).

За полгода на ЮВЖД в рамках всех видов транспортных услуг было перевезено примерно 46,6 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU). Было перевезено свыше 1,1 млн тонн грузов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

