В первой половине нынешнего года Калининградская железнодорожная компания выделила свыше 300 млн рублей на исполнение социальных задач, предусмотренных коллективным соглашением.

Подведены итоги выполнения коллективного договора на Калининградской железнодорожной магистрали за период с января по июнь 2025 года. Для выполнения социальных обязательств перед сотрудниками и пенсионерами ОАО «РЖД» было выделено 303,1 млн рублей.

Руководитель Калининградской железной дороги, Сергей Сапегин, подчеркнул, что все условия, оговоренные в договоре, были исполнены в полной мере.

В текущем году произошла двукратная индексация зарплаты на 3,64%. В результате средний доход сотрудников магистрали достиг около 91,5 тыс. рублей. На выплату дополнительных зональных надбавок было выделено 88,5 млн рублей.

Социальный пакет для каждого работника магистрали составил 40,1 тыс. рублей. Корпоративная поддержка работников железной дороги включает субсидирование ипотечных ставок, предоставление безвозмездных субсидий при рождении детей, санаторно-курортное лечение и другие гарантии. На Калининградской железной дороге 117 семей участвуют в программах по улучшению жилищных условий, 218 сотрудников отдохнули в санаториях холдинга. Для 316 детей работников железной дороги были организованы поездки в лагеря в рамках летней оздоровительной кампании, сообщает служба корпоративных коммуникаций КЖД.