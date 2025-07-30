В первой половине 2025 года на Северную железнодорожную линию было перенаправлено 1,7 млн тонн грузов с других типов транспорта.

В первой половине 2025 года на Северную железнодорожную линию было доставлено 1,7 млн тонн грузов с других видов транспорта, в основном лесных.
Нескольким новым клиентам были организованы перевозки грузов в контейнерных поездах с таких станций как Архангельск-город, Сыктывкар, Череповец-I, Вологда-Пристань.
В частности, с Вологда-Пристань в первом полугодии текущего года было отправлено 26,3 тыс. тонн грузов благодаря контейнерному терминалу, открытому в декабре прошлого года. Открытие терминала на данной станции позволило привлечь груз, который ранее доставлялся автотранспортом, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.