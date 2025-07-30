Благотворительная пробежка под названием «Достижение цели!», организованная в честь празднования Дня железнодорожника на Юго-Восточной магистрали, будет проведена в виртуальном формате для всех, кто хочет принять участие.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С шестого по двадцатое августа 2025 года на Юго-Восточной железной дороге будет организован благотворительный онлайн-забег под названием «Достигая цели!». Все желающие, независимо от места проживания, могут принять участие в этом мероприятии.

Участники в удобное для себя время самостоятельно преодолевают выбранную дистанцию: 500 м (детский забег), 1520 м (дистанция, символизирующая ширину железнодорожной колеи) и 5 км. Результаты забега фиксируются с помощью смартфона через любое приложение для отслеживания физической активности.

Регистрация и внесение благотворительных взносов осуществляется на сайте забег-ювжд.рф с первого по пятнадцатое августа включительно. Все собранные средства будут направлены в «Российский детский фонд» на лечение девятилетней Ульяны Раздобариной.

По всем вопросам, связанным с результатами участия в забеге, можно обратиться по электронной почте uvzd.zabeg@mail.ru, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.