Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Благотворительная пробежка под названием «Достижение цели!», организованная в честь празднования Дня железнодорожника на Юго-Восточной магистрали, будет проведена в виртуальном формате для всех, кто хочет принять участие.

2025-07-30 15:56
Благотворительная пробежка под названием «Достижение цели!», организованная в честь празднования Дня железнодорожника на Юго-Восточной магистрали, будет проведена в виртуальном формате для всех, кто хочет принять участие.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С шестого по двадцатое августа 2025 года на Юго-Восточной железной дороге будет организован благотворительный онлайн-забег под названием «Достигая цели!». Все желающие, независимо от места проживания, могут принять участие в этом мероприятии.

Участники в удобное для себя время самостоятельно преодолевают выбранную дистанцию: 500 м (детский забег), 1520 м (дистанция, символизирующая ширину железнодорожной колеи) и 5 км. Результаты забега фиксируются с помощью смартфона через любое приложение для отслеживания физической активности.

Регистрация и внесение благотворительных взносов осуществляется на сайте забег-ювжд.рф с первого по пятнадцатое августа включительно. Все собранные средства будут направлены в «Российский детский фонд» на лечение девятилетней Ульяны Раздобариной.

По всем вопросам, связанным с результатами участия в забеге, можно обратиться по электронной почте uvzd.zabeg@mail.ru, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru