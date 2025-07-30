Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В первой половине 2025 года, Горьковская железнодорожная линия разработала 11 новых расписаний для грузовых поездов.

С января по июнь 2025 года на Горьковской железной дороге было внедрено 11 новых маршрутов для грузовых поездов, работающих по расписанию, согласованному с клиентами.

Руководитель Горьковской железной дороги, Сергей Дорофеевский, отметил, что отправление грузовых поездов по специально разработанному расписанию является одним из наиболее востребованных услуг, предлагаемых клиентам холдинга в области грузоперевозок.

Например, в Кировской области начались перевозки грузов в контейнерах с последующей отправкой на экспорт со станции Вятка до станции Новороссийск, со станции Котельнич-2 до станции Мыс Астафьева, со станции Полой до станций Самур и Астара, а во Владимирской области - со станции Юрьевец до станций Наушки и Мыс Чуркин, а также внутренние перевозки со станции Владимир до станции Хабаровск-2.

В Нижегородской области начались экспортные перевозки контейнеров со станции Доскино до станции Красная Речка, в Татарстане - со станции Восстание до станции Владивосток, в Пермском крае - со станции Каучук до станции Находка Восточная, в Удмуртии - со станции Позимь до станции Мыс Чуркин, а также запущен "грузовой экспресс" по маршруту Яр - Тихоново.

За полгода 2025 года Горьковская железная дорога отправила 200 грузовых поездов по расписанию, согласованному с клиентами. Это позволило дополнительно перевезти 130 тыс. тонн грузов.

Партнеры железнодорожной магистрали также проявляют интерес к отправке грузов контейнерными поездами и грузовыми экспрессами. С января по июнь было сформировано 338 контейнерных поездов и 73 "грузовых экспресса", которые перевезли 845 тыс. тонн грузов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

