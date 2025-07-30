Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Во время празднования Дня железнодорожника, благотворительный марафон будет организован по всей территории России.

2025-07-30 15:22
Спортивно-музыкальное событие для всей семьи «Достигая цели!» пройдет 3 августа на стадионе «РЖД Арена» в Москве, посвященное Дню железнодорожника.

С 08:30 утра на территории стадиона и соседнего парка «Черкизовский» будут открыты более 40 спортивных и развлекательных площадок: посетители смогут заняться стретчингом, футболом, волейболом, воркаутом, пляжным футболом, хоккеем, скалолазанием, настольным теннисом, баскетболом, регби, дзюдо, а также принять участие в квестах, викторинах, посетить фотозоны, детские игровые площадки и многое другое.

Основным событием станет благотворительный забег, организованный вместе с благотворительным фондом помощи тяжелобольным детям «Линия жизни». Все средства, собранные от участия в забеге, пойдут в фонд.

Забег стартует в 09:00. В этом году представлены 4 дистанции: 1520 м, 5000 м, 500 м (детский забег). Также впервые будет проведен костюмированный забег на 500 м. Для участия в нем необходим яркий костюм или головной убор. Финишеры основных дистанций получат памятную медаль и электронный сертификат с индивидуальным результатом, участников костюмированного забега ждут призы за лучшие костюмы.

Главным событием праздника станут «Московские экстремальные игры» в чаше стадиона – международный фестиваль экстремального спорта, организованный совместно с департаментом спорта города Москвы. На поле и прилегающих территориях будет установлена зрелищная трасса с рампами, трамплинами и специальными зонами для различных видов спорта, все это будет сопровождаться музыкой известных российских артистов.

Участники, зарегистрировавшиеся на трех основных дистанциях, смогут забрать стартовый комплект (футболка и номер с чипом для отслеживания времени) 1 августа с 10:00 до 19:00 или 2 августа с 11:00 до 20:00 на территории «РЖД Арены». Необходимо иметь при себе смс или e-mail с номером участника, паспорт и медицинскую справку по образцу. Участники костюмированного забега могут забрать свой стартовый комплект в день проведения мероприятия, им понадобится только смс или e-mail с номером участника и паспорт.

Участникам предоставятся раздевалки, камеры хранения и вода. 

