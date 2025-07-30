РЖД внедрили функцию автоматического приобретения билетов из "Списка ожидания" и предоставили эту возможность в "РЖД Пассажирам".

15:10

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

ОАО «РЖД» в партнерстве с банком ВТБ внедрило на своем веб-сайте новую функцию, которая дает возможность пассажирам автоматически приобретать билеты на дальнемагистральные поезда через «Лист ожидания». Это освобождает пассажиров от необходимости следить за уведомлениями от этого сервиса и оплачивать билеты в течение двух часов.

Теперь, оставляя заявку на билеты на уже распроданные поезда, пассажиры могут привязать банковскую карту в своем личном кабинете на сайте и установить лимит суммы, которую они готовы потратить на путешествие. Как только в поезде появится свободное место, система автоматически списывает средства и оформляет билет без участия пользователя, согласно параметрам, заданным пассажиром (тип вагона, количество мест и требования к ним: любое/нижнее/верхнее/не боковое место, в одном купе или отсеке).

«Цифровизация клиентских сервисов является одним из ключевых направлений развития пассажирского комплекса РЖД. Сотрудничество с ВТБ позволило нам улучшить удобство оформления поездок и сделать использование «Листа ожидания» более эффективным», – отметил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников.

С этой недели «Лист ожидания» стал доступен также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» (ранее он был доступен только на сайте и в веб-приложении). Это позволит большему числу пассажиров воспользоваться сервисом. В настоящее время в ОАО «РЖД» идет работа над запуском функции выкупа билетов с автоматическим списанием средств через мобильное приложение.

За год работы сервиса «Лист ожидания» пассажиры приобрели 720 тыс. билетов с его помощью.