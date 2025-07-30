В первой половине нынешнего года Куйбышевская железнодорожная компания перевела в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды около 13,7 миллиардов рублей.

14:37

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В первом полугодии 2025 года общая сумма налогов, уплаченных в бюджеты регионов России, находящихся в пределах Куйбышевской железнодорожной сети, достигла примерно 13,7 млрд рублей.

Например, в Самарской области налоговые платежи превысили 4,3 млрд рублей, в Республике Башкортостан - более 1 млрд рублей, в Республике Татарстан - 891 млн рублей, в Ульяновской области - около 322,1 млн рублей, в Пензенской области - более 321,1 млн рублей, в Республике Мордовия - более 287,3 млн рублей.

Куйбышевская железная дорога, включая предприятия холдинга «РЖД» в рамках КбшЖД, является значительным налогоплательщиком и выплачивает налоги своевременно и в полном объеме, отметили в службе корпоративных коммуникаций КбшЖД.