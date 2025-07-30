С января по июнь 2025 года, примерно 14 тысяч пассажиров с ограниченными возможностями получили поддержку на станциях Горьковской железнодорожной линии.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по июнь текущего года 13,6 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями получили специализированную помощь на территории станций Горьковской железной дороги. Это на 10% больше, чем в тот же период 2024 года.

Заявления принимаются в Центре поддержки мобильности ОАО «РЖД». Большинство из них было подано от посетителей станций Нижний Новгород (3091), Киров (2437), Казань (1529) и Ижевск (1150).

Сотрудники центра встречают пассажиров с ограниченными физическими возможностями, помогают оформить билеты, сопровождают при перемещении по территории станции и при посадке в поезд. При необходимости пассажиру предоставляются кресло-коляска или каталка для лежачих больных, а также помощь в перевозке багажа. Все эти услуги предоставляются бесплатно.

Центр поддержки мобильности ОАО «РЖД» работает круглосуточно без выходных. Информацию об услугах, подачу заявки на сопровождение и помощь, бронирование мест в поездах дальнего следования можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам с ограниченными возможностями» или по телефону: 8 (800) 775-00-00. Заявку можно подать за три дня до поездки, но не позднее чем за 24 часа до предоставления услуг, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.