В первой половине года Российские Железные Дороги перевезли на туристических поездах свыше 586 тысяч человек.

2025-07-30 13:13
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В первом полугодии более 586 тыс. людей воспользовались услугами туристических поездов ОАО «РЖД», что на 21,7% больше, чем в тот же период предыдущего года. Из них более 217 тыс. пассажиров (+13,4%) выбрали дальние направления, а около 369 тыс. человек (+27,3%) - пригородные.

Наибольшим спросом пользовались уикенд-туры (например, «В Карелию», «Белорусский вояж», «По Золотому кольцу», «Рускеальский экспресс») и круизные поезда, которые проводят в пути от 4 до 7 дней («Жемчужина Кавказа», «Байкальская сказка», «В Сибирь»).

Также были популярны тематические поезда, такие как «Ко Дню Победы» или «Цветущая степь».

Впервые были запущены поезда по новым маршрутам: «В Дивеево», «Вдоль Оки», «Сказочный экспресс», «Волжский вояж», «Псковские каникулы», «В Корею». Ими воспользовались около 1,3 тыс. пассажиров.

Среди пригородных турпоездов в первом полугодии наибольшей популярностью пользовались «Грушинский экспресс», «Дивногорский экспресс», «Бобрёнок», «Путешествие в Краснолесье», «Императорский маршрут» и другие.

Во второй половине года пассажиров ожидают новые интересные маршруты: круиз «Гастротур», «Сибирь здесь», «К виноградникам у моря», «Вятская сказка» и другие.

На данный момент ОАО «РЖД» предлагает 108 туристических маршрутов, из которых 69 - дальние и 39 - пригородные. В турпоездах предусмотрено все для комфортного путешествия. Дальние маршруты организованы в формате «поезд-отель». Больше информации о наших туристических проектах можно найти по ссылке.

