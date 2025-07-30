Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Абакан превратится в центр празднования Дня работника железной дороги на Красноярской ветке.

2025-07-30 11:28
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В столице Хакасии, 2 августа, будут проведены торжества в честь Дня железнодорожника.

В ОАО «РЖД» 2025 год назван Годом железнодорожной славы. В Хакасии празднование совпадает с двумя знаменательными датами: 60-летием окончания строительства «Трассы мужества» Абакан – Тайшет и столетием прихода первого поезда на станцию Абакан.

Мероприятие пройдет на стадионе «Локомотив», где с 12:00 начнут работать более 10 различных площадок: спортивные, музыкальные, кулинарные, исторические и детские.

Одной из самых интересных будет локация «Фестиваль железнодорожных профессий», где 12 подразделений Красноярской железной дороги представят свои экспозиции. Одна из них воссоздаст быт комсомольцев, строивших «Трассу мужества» Абакан – Тайшет. Еще одна экспозиция, посвященная работе станций, расскажет о том, как изменилась станция Абакан за 100 лет.

На территории фестиваля можно будет увидеть макет сложного участка магистрали с рельефом местности, ознакомиться с инструментами путейцев прошлого века и современным оборудованием путевых бригад: гостям покажут световую башню и передвижной мобильный комплекс.

С помощью специальных тренажеров-симуляторов виртуальной реальности дети и взрослые смогут примерить на себя профессии дежурного по станции, машиниста, связиста.

Руководители Красноярской магистрали, представители правительства и Верховного Совета Хакасии, мэрии города Абакана и Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей поздравят с Днем железнодорожника тружеников и ветеранов. Лучшим работникам будут вручены награды за добросовестный труд и вклад в развитие железнодорожного транспорта.

Все посетители смогут насладиться сладкими лакомствами и выпечкой, а также традиционными блюдами хакасской и восточной кухни. Они смогут посетить "город ремесленников", посмотреть выступления творческих групп, принять участие в спортивных соревнованиях и семейных эстафетах, а также посетить автомобильную выставку автоклубов Хакасии.

Стоит отметить, что на территории Республики Хакасии в подразделениях Красноярской железной дороги работают более 4 тысяч человек. В регионе действуют 8 крупных предприятий магистрали, информацию об этом предоставила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

