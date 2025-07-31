РЖД подписали соглашения о сотрудничестве в области улучшения работы вагонных парков с еще тремя предприятиями.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Заместитель генерального директора и начальник Центральной дирекции управления движением ОАО «РЖД» Михаил Глазков подписал договоры от имени компании, определяющие взаимные обязанности и права в процессе эксплуатации вагонов.

Со стороны владельцев вагонов документы подписали генеральный директор ООО «Алькон» Алексей Чехомов, директор по развитию ООО «Технотранс» Роман Самарский и коммерческий директор ООО «Мосрегионтранс» Александр Мамонов.

Стороны согласовали условия и порядок эксплуатации грузовых вагонов на инфраструктуре РЖД, включая их допуск на сеть, определение мест временного размещения, когда вагоны не используются в перевозках, планирование перевозок, перемещение и отцепку вагонов, а также условия и порядок технологического и информационного взаимодействия.

В документе предусмотрено декадное планирование перевозок с учетом возможного увеличения объема и пересчета порожнего состава, необходимого для обеспечения перевозки, в условиях меняющейся рыночной конъюнктуры. Это особенно важно в текущих условиях, когда экономические и рыночные изменения влияют на грузовую базу. Декадное планирование позволяет корректировать работу вагонных парков для достижения максимальной эффективности.

Информационный обмен между компаниями является одним из ключевых пунктов договора. В частности, владелец вагона сообщает о:

периодах, видах и объемах перевозок грузов, которые планируются осуществлять в его вагонах;

основных направлениях перевозок грузов;

местах временного размещения вагонов.

ОАО «РЖД», в свою очередь, информирует о установленных ограничениях пропускной способности и их сроках, нормативных параметрах грузовой работы и общих объемах согласованных перевозок и перемещения вагонов.

Отметим, что ранее подобные контракты с ОАО «РЖД» заключили АО «ФГК», АО «Уголь-Транс», АО «Апатит» (Группа «Фосагро»), ООО «Модум-транс», ООО «Логопер», ООО «Уралхим-Транс», ПАО «Уралкалий», ООО «НХТК», АО «ПГК», ООО «Балтика», АО «Европа – Калининград», ООО «Транспортные технологии» и ООО «Атлант».

Совместные усилия ОАО «РЖД» и операторов подвижного состава, проведенные за последние месяцы, привели к положительным результатам. На данный момент удалось устранить ряд факторов, оказывающих негативное влияние на процесс перевозки.

С того времени, как были применены новые методы нормирования порожнего подвижного состава с путей общего пользования, из процесса перевозки было убрано более 188 тыс. грузовых вагонов рабочего парка, из которых 108 тыс. вагонов переведены на пути необщего пользования, 67 тыс. вагонов находятся в долгосрочном простое на путях общего пользования и 13 тыс. вагонов – в перемещении с припортовых железных дорог.

С начала года число порожних грузовых вагонов, отправленных на временное размещение вне процесса перевозки на путях общего и необщего пользования, увеличилось более чем в 2 раза и достигло 175 тыс. единиц.

ОАО «РЖД» призывает владельцев подвижного состава и операторов присоединиться к работе по оптимизации вагонных парков. Образец типового договора о сотрудничестве размещен на сайте компании в разделе «Грузовые перевозки».