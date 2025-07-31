Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В первой половине 2025 года более 1000 пассажиров воспользовались сервисом доставки пищи в поезд на Горьковской железнодорожной линии.

2025-07-31 15:11
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по июнь 2025 года 1,1 тыс. человек воспользовались услугой доставки пищи к поездам дальнего следования в рамках Горьковской железнодорожной сети.

Наибольшим спросом пользуются пассажиры, отправляющиеся с вокзалов Нижний Новгород, Киров, Балезино и Красный Узел. Блюда русской и кавказской кухни наиболее востребованы.

Заказ можно оформить при покупке электронного билета на сайте ОАО «РЖД» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» в разделе «Личный кабинет», а также при оформлении услуг к ранее купленному билету. QR-коды для упрощения процесса заказа размещены на столиках в плацкартных и на зеркалах купейных, СВ и Люкс вагонов.

Услуга доступна также в Казани, Ижевске, Владимире, Арзамасе, Сергаче и Коврове. В дополнение к этому, сервис доступен в Агрызе, Канаше, Янауле и Красноуфимске.

Сфера оказания услуги будет продолжать расширяться на других маршрутах дальнего следования. Список кафе и ресторанов также будет увеличиваться по мере их подключения к сервису.

Подробную информацию об услуге можно найти на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Доставка еды к поезду», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

