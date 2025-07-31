Магистраль Свердловска организовала быстрый электропоезд Екатеринбург - Камышлов для посетителей фестиваля UralTerraJazz.

СвЖД, как обычно, назначила дополнительный пригородный поезд для перевозки гостей и участников международного джазового фестиваля UralTerraJazz. Фестиваль пройдет в Камышлове 9 августа 2025 года. Поезд будет курсировать из Екатеринбурга в Камышлов и обратно. Пассажирам предоставлен комфортабельный электропоезд «Финист».

Расписание движения быстрого электропоезда разработано так, чтобы пассажиры могли прибыть к началу мероприятия днем, а вечером, после возвращения в столицу Урала, имели возможность пересесть на метро.

Пригородный поезд № 7226 отправится со станции Екатеринбург-Пассажирский в 10:18 (местное время), затем отправление о. п. Первомайская – 10:25, Шарташ – 10:33, прибытие в Камышлов в 12:30. Обратно пригородный поезд № 7225 отправится из Камышлова в 21:20, затем Шарташ – 23:23, о. п. Первомайская – 23:31, Екатеринбург-Пассажирский – 23:38.

Билеты на электропоезд, предназначенный для джазового фестиваля, уже доступны для покупки. Их можно купить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в кассах и терминалах самообслуживания Свердловской пригородной компании. Стоимость проезда в одну сторону составит 232 рубля. Все виды льгот, установленные для проезда в пригородном железнодорожном сообщении, действуют, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.