«Открытие» для заказчиков: для транспортировки нефтепродуктов будут применяться передовые 8-осные резервуары

12:14

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

40 восьмиосных цистерн модели 15-1271 «Находка» были добавлены в парк вагонов АО «ФГК», которое является дочерней компанией ОАО «РЖД». Эти инновационные цистерны, представляющие собой двухсекционный полужесткий сцеп, были разработаны по заказу АО «ФГК» в рамках проекта «РЖД» по развитию грузовых перевозок в 8-осном подвижном составе.

Конструкция вагона позволяет использовать «Находку» на уже существующей инфраструктуре как самостоятельно, так и в сочетании с 4-осными цистернами без необходимости дополнительных маневров. Вагон способен проходить по кривым участкам пути и сортировочным горкам так же, как и 4-осный подвижной состав. Благодаря использованию вагонных тележек с осевой нагрузкой 25 тонн на ось и размещению котла цистерны на двух полурамах, а не на сплошной раме, удалось увеличить общую грузоподъемность до 150 тонн. Больший объем котла и грузоподъемность позволяют перевозить на 14% больше светлых и темных нефтепродуктов по сравнению с обычными 4-осными цистернами.

Цистерна была сертифицирована в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза весной 2024 года. Весной 2025 года новые цистерны успешно прошли испытания на Восточном полигоне. Отзывы от партнеров из нефтегазового сектора и результаты тестов подтвердили эффективность использования 8-осных цистерн. Использование таких вагонов для перевозки нефтепродуктов поможет увеличить пропускную способность ограничивающих направлений железнодорожного транспорта, включая Восточный полигон.

«Находка» и 8-осный полувагон «Урал» будут представлены на Международном железнодорожном салоне пространства 1520 «PRO//Движение. ЭКСПО», который состоится в конце августа в Санкт-Петербурге.

Видео о новой цистерне доступно на веб-сайте АО «ФГК».