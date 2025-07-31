В ходе мероприятия "День пассажира", руководство Забайкальской железнодорожной компании и представители правоохранительных структур отвечали на вопросы общественности.

10:36

31 июля на вокзале Чита-2 состоялось информационное мероприятие под названием «День пассажира». В рамках этого события руководители пассажирского отдела Забайкальской железной дороги, представители транспортной полиции и следственного управления на транспорте отвечали на вопросы, связанные с организацией перевозок, транспортными услугами и обеспечением безопасности.

В процессе работы «общественной приемной» все желающие получили информацию о текущих тарифах, льготах и новых услугах в дальнем и пригородном сообщении, планах по модернизации вокзальных комплексов, а также административной и уголовной ответственности за нарушения на транспорте.

Особенным событием стало вручение генеральным директором АО «Забайкальская пригородная пассажирская компания» Евгением Силантьевым памятного подарка и диплома 25-тысячному пассажиру, который приобрел билеты в 2025 году через мобильное приложение «РЖД пассажирам» Семену Качанову.

В рамках мероприятия железнодорожники также раздавали брошюры о личной безопасности в зоне движения поездов и тематические раскраски для детей.

В общей сложности, в ходе акции было получено более 200 обращений, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.