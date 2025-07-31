Возобновилась работа железнодорожного сообщения в Волгоградской области

09:42

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Все поезда, которые были задержаны 31 июля из-за падения деталей БПЛА на участке Котельниково – Канальная ПривЖД, теперь движутся по своим маршрутам. Задержка достигала максимум 6 часов.

Пассажирам поездов, задержка которых превысила 4 часа, будет предоставлено питание.

РЖД применяют все доступные меры для сокращения времени задержки поездов.

Дополнительную информацию о движении поездов можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайте РЖД, а также по телефону службы поддержки клиентов РЖД: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из любого региона России).