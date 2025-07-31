Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В первой половине нынешнего года работники Горьковской железнодорожной линии возвратили 2,6 тыс. утерянных предметов их владельцам.

2025-07-31 09:29
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В первой половине 2025 года работники Горьковской железнодорожной линии обнаружили и вернули 2,6 тыс. вещей, оставленных пассажирами в поездах дальнего следования.

Наиболее часто пассажиры упускали из виду документы и электронные устройства, одежду и разнообразные аксессуары. Среди находок были и нестандартные предметы, такие как удочка, циркулярная пила, костыли, аппаратура для татуировок.

Для поиска утерянных вещей в поезде нужно оформить электронную заявку на веб-сайте ОАО «РЖД» в разделе «Услуги и сервисы». В заявке пассажир должен указать свое имя, номер билета и паспорта, контактный телефон и электронную почту.

Стоит отметить, что необходимо составить описание утерянного предмета и указать предположительное место в вагоне, где он был оставлен. В сервисе уже имеются фотографии обнаруженных вещей с указанием мест в вагоне, поэтому, если найдется совпадение, пассажир увидит эти фото и сможет узнать свою вещь. После этого пассажир получит информацию о месте нахождения вещи и сможет забрать свой утерянный предмет.

Поиск утерянных вещей возможен в течение 30 дней с момента начала поездки на поезде дальнего следования, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

