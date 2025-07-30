В первой половине 2025 года, Северная железная дорога уменьшила количество выбросов в атмосферу и водоемы на 5,6%

11:19

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В первом полугодии 2025 года на Северной железной дороге удалось сократить выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников на 5,6% в сравнении с тем же периодом 2024 года. Также было уменьшено количество сброса недостаточно очищенных сточных вод на 2%. Было отправлено на переработку 49,4 тонны различных отходов, включая бумагу и пластик. В ходе ежемесячной акции "Зеленая пятница" работники железной дороги смогли сэкономить 26,9 тыс. кВт электроэнергии и 12,3 тонны различного топлива, включая уголь, бензин, дизельное топливо и мазут.

Для минимизации вредного воздействия на окружающую среду, работники железной дороги используют экологически чистые и ресурсосберегающие технологии. Это включает в себя перевод котельных на альтернативные виды топлива, использование более щадящих методов очистки сточных вод, рациональное использование ресурсов, соблюдение технологических процессов при эксплуатации оборудования и проведение плановых работ по его обслуживанию и содержанию.

Экологическая ситуация и влияние на нее со стороны железнодорожных предприятий постоянно контролируются. В первом полугодии на Северной магистрали специалисты объединенной экологической лаборатории Центра охраны окружающей среды провели более 6 тыс. анализов атмосферного воздуха, сточных вод, питьевой воды, почв, а также измерений уровня шума и вибрации.

Работники железной дороги активно участвуют в различных экологических акциях. В этом году они приняли участие в акциях по восстановлению лесного фонда, таких как "Сад Памяти", "Сохраним Лес", "Лес Победы", и высадили 30 тыс. молодых деревьев. В рамках всероссийского экологического субботника "Зеленая весна" участие приняли 7,7 тыс. работников дороги. Они собрали около 140 тонн мусора и провели уборку 76,5 га производственных и общественных территорий, включая парки и скверы, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.