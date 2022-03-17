Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

У пассажиров Красноярской магистрали появится возможность комфортной пересадки на вечерний электропоезд до Дивногорска

2022-03-17 10:50
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 20 марта воскресный пригородный экспресс Решоты – Иланская – Красноярск будет прибывать на станцию Енисей на несколько минут раньше – в 18:13 (ранее – в 18:17).

Изменения в расписание внесены для удобства пассажиров указанного маршрута, которые хотят доехать до Дивногорска или остановочных пунктов Дивногорского направления. Теперь у них будет достаточно времени для того, чтобы совершить комфортную пересадку на вечерний электропоезд Красноярск – Енисей – Дивногорск (отправление со станции Енисей в 18:22, прибытие в Дивногорск в 19:03).

Время указано местное.

Отметим, что воскресный экспресс Решоты – Иланская – Красноярск следует по краевому центру как городская электричка – со всеми остановками (от станции Базаиха до станции Красноярск).

Уточнить расписание электропоездов можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание», или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

