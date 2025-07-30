Изменения в графике движения некоторых пригородных поездов 4-х направлений Московской железной дороги ожидаются в августе в связи с модернизацией инфраструктуры.

10:40

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В августе изменится график движения пригородных поездов по Белорусскому, Савеловскому, Горьковскому и Казанскому направлениям Московской железной дороги, включая МЦД-1, МЦД-4, МЦД-3. Причина - продолжение работ по улучшению инфраструктуры на станциях Москва-Сити (ранее Тестовская), Железнодорожная, участке Люберцы-1 – Быково, а также строительство нового остановочного пункта Петровско-Разумовская.

В связи с проведением работ на Белорусском и Савеловском направлениях, где идет реконструкция станции Москва-Сити и строительство Петровско-Разумовская, технические "окна" запланированы на весь месяц, в основном в ночное время с 01:55 до 04:55. В это время будут временно закрыты для движения 1 и 2 пути на станции Фили, а также участки Москва-Пассажирская-Смоленская – Фили и Бескудниково – Москва-Бутырская. Движение поездов на участке от станции Бескудниково до Кунцево-1 будет осуществляться по соседним путям, что повлияет на расписание. В частности, у некоторых поездов изменится время отправления или прибытия, несколько электричек будут временно исключены из расписания.

На станции Железнодорожная в августе продолжатся работы по строительству северного вестибюля конкорса и платформ. В основном, они будут проводиться в ночное время. На время работ 2–3, 9–10, 16–17 августа будет приостанавливаться движение поездов по двум путям, предназначенным для следования поездов в сторону области: по одному из них – на двое суток с 23:40 до 23:40, по другому – в дневные часы (с 10:10 до 15:10). В этот период движение организуется по соседним путям. В связи с этим в расписание пригородных электропоездов внесены изменения. В частности, у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, 6 электричек проследуют по укороченному маршруту, 7 временно будут выведены из расписания.

Ремонтные работы на участке Люберцы-1 - Быково будут проводиться 2-3, 9-10, 16-17, 23-24 августа с 22:50 до 10:50. В это время будут временно закрыты 1 и 2 пути, а движение поездов будет осуществляться по смежным путям. Пассажирам следует учесть, что в расписание вносятся значительные изменения: время отправления и прибытия некоторых поездов, количество остановок на маршруте, несколько электричек будут следовать по сокращенным маршрутам, а некоторые поезда будут временно исключены из расписания.

Московская железная дорога призывает пассажиров с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Информацию можно получить на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.