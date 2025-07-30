В первой половине 2025 года по Горьковской железной дороге было транспортировано примерно 1,4 тысячи домашних животных без присутствия их хозяев.

09:48

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Примерно 1,4 тыс. человек воспользовались сервисом перевозки домашних питомцев без присутствия хозяев на поездах дальнего следования по Горьковской железной дороге в период с января по июнь 2025 года.

Среди наиболее необычных пассажиров были ящерицы и декоративные моллюски, но большинство хозяев предпочитают отправлять в путешествие своих кошек и собак под присмотром проводников. Этот сервис особенно популярен среди жителей Нижнего Новгорода и Ижевска.

Для перевозки допускаются здоровые домашние животные из разрешенных категорий. Документы для перевозки оформляются в специализированных багажных кассах. Во время всего пути животные находятся в багажном купе в закрытой клетке или контейнере, имея доступ к еде, воде и лотку.

Вместе с питомцами необходимо отправить все необходимые документы (ветеринарный паспорт, метрику, родословную и т.д.), поилку с водой, кормушку и корм, игрушку для животного, а также абсорбент для поддержания чистоты в клетке. За состоянием животного во время путешествия следят проводники пассажирских вагонов.

Подробную информацию о правилах использования данной услуги можно найти на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Услуги и сервисы»/«Перевозка домашних животных без сопровождения», как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.