Дмитрий Мурев стал новым исполнительным директором ОАО "ФГК".

17:50

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Дмитрий Мурев, бывший заместитель генерального директора и начальник Центра фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД», был назначен генеральным директором АО «ФГК».

Дмитрий Иовчович обладает обширными экспертными знаниями и профессиональными компетенциями в области формирования и реализации коммерческой политики в сфере предоставления услуг по организации и сопровождению грузовых железнодорожных перевозок, планирования перевозок и определения основных подходов к управлению вагонным парком, организации взаимодействия и координации подразделений-участников перевозочного процесса.

Андрей Дреничев, который ранее занимал должность генерального директора АО «ФГК», продолжит работу в компании в качестве советника генерального директора, место которого займет Дмитрий Мурев.

Дмитрий Иовчович Мурев родился в 1979 году. Он является выпускником Московского государственного технологического университета «СТАНКИН» по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств». В период с 2016 по 2019 годы он занимал должность заместителя генерального директора по развитию Центра фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД». С 2019 года он был генеральным директором АО «РЖД Логистика». В сентябре 2024 года он был назначен на должность заместителя генерального директора ОАО «РЖД» – начальника Центра фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД».